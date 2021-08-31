106 подростков в Латвии получили неподходящую им вакцину от Covid-19

С 1 мая по 13 июня этого года в Латвии было выявлено 106 случаев, когда подростки в возрасте от 12 до 17 лет получали не соответствующую возрасту вакцину, сообщает rus.LSM.lv.

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На момент, когда препараты еще не получили официального одобрения для вакцинации молодых людей, вакцину Moderna получили 64 несовершеннолетних, в 41 случае подростки были привиты однократным препаратом Janssen и еще в одном случае — AstraZeneca.

Инга Васильева, представитель Бюро вакцинации, пояснила, что в основном это произошло из-за ошибок выполнявшего вакцинацию медицинского персонала.

"Прошли строгие переговоры и с поставщиками услуги, был проведен тщательный инструктаж, в центрах вакцинации введена специальная маркировка подростков, чтобы медик был проинформирован, что перед ним несовершеннолетний. На данный момент такие случаи полностью исключены", — заявила Васильева.

Председатель Государственного совета по иммунизации, руководитель центра семейной вакцинации и инфектолог Даце Завадская указала, что оснований ожидать каких-либо негативных последствий для здоровья нет.

Как уже сообщалось, в Латвии подросткам изначально была доступна только одна вакцина от Covid-19 — BioNTech/Pfizer, а с конца июля была одобрена еще одна — Moderna.