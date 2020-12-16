11% клиентов государственных центров соцухода заболели Covid-19

На данный момент 11% клиентов государственных центров социального ухода заразились коронавирусом, сообщила агентству LETA старший эксперт Департамента социальных услуг Министерства благосостояния Эгита Дорожкина.

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Это 425 человек. Из них 414 находятся в карантине, девять человек умерли, а остальные госпитализированы. В самоизоляции находятся 1067 клиентов.

Кроме того, в карантине находятся 119 работников, а 66 работников в самоизоляции как контактные лица.

Кроме того, очаги заболевания были ранее констатированы в муниципальных центрах социального ухода. Сейчас во всех подобных учреждениях проходит тестирование. По словам Дорожкиной, часть носителей коронавируса асимптоматичны и факт их заражения был выявлен благодаря анализам.

Министерство благосостояния призывает перераспределить финансирование на закупку средств дезинфекции, обеспечив их доступность во всех филиалах государственных центров соцухода, а также предоставить центрам дополнительные средства личной защиты.