11 латвийцев подали заявки, чтобы воевать в Украине. Минобороны призывает добровольцев серьезно оценить свои навыки

С тех пор, как Парламент принял поправки, разрешающие гражданам Латвии воевать на стороне Украинской армии, Национальные вооруженные силы Латвии (NBS) получили 11 заявок. Об этом сообщает представительница NBS Сандра Брале.

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28 февраля Сейм принял поправки в законе о национальной безопасности, которые позволили гражданам Латвии добровольно начать службу в вооруженных силах Украины. Они вступили в силу 1 марта.

NBS напоминает, что по правилам добровольцам, которые хотят вступить в Международный батальон вооруженных сил Украины, нужно обращаться в посольство Украины в Латвии.

Уже после получения письма с подтверждением добровольцы должны известить Управление мобилизации Вооруженных сил Латвии (NBS Mobilizācijas pārvalde), отправив письмо по адресу Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006, или письмо, подписанное электронной подписью, на почту rpus@mil.lv, указав свое имя, фамилию, персональных код, вид военной службы и государство, где будет происходить служба. Более подробная информация доступна на сайте посольства Украины в Латвии.

Прежде чем вовлекаться в активные военные действия в Украине, Министерство обороны и NBS призывают граждан очень серьезно оценить свои военные навыки и знания — в мирное время ими можно овладеть в вооруженных силах Латвии.

NBS также напоминает, что профессиональным солдатам и земессаргсам, у которых заключен контракт с NBS, участие в вооруженном конфликте другой страны не разрешено.