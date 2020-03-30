116 тысяч латвийцев страдают хроническими заболеваниями дыхательных путей

У 116 тыс. латвийцев есть хронические заболевания дыхательных путей, сообщили в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) со ссылкой на предварительные данные опроса, проведенного в 2019 году среди жителей Европы.

В ходе опроса 60 тыс. латвийцев или 3,8% жителей страны в возрасте от 15 лет заявили, что болеют хронической астмой (в том числе аллергической астмой), а 56 тыс. человек или 3,5% жителей Латвии сообщили, что страдают хроническим бронхитом, хронической обструктивной болезнью легких, легочной эмфиземой.

На вышеупомянутые проблемы с дыханием чаще других жалуются пожилые люди. На проблемы со здоровьем, связанные с астмой, за последние 12 месяцев жаловались 5,2% жителей в возрастной группе от 65 лет, а на хронический бронхит, хроническую обструктивную болезнь легких и легочную эмфизему - 4,4%.

В ходе опроса 63% жителей Латвии в возрасте от 15 лет (66% женщин и 59% мужчин) сообщили о том, что у них есть некая хроническая болезнь или долгосрочная проблема со здоровьем.

Долгосрочные заболевания и проблемы со здоровьем более выражены у пожилых людей. По данным опроса, они есть у 87% или 338 тыс. человек в возрастной группе от 65 лет и старше. Однако и каждый третий молодой человек в возрасте от 15 до 24 лет также сообщил о том, что у него есть какие-то длительные проблемы со здоровьем.

В ходе исследования было опрошено 6 тыс. жителей Латвии в возрасте от 15 лет.