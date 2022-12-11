12 и 13 декабря водители могут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно
Foto: LETA

В понедельник, 12 декабря, и во вторник, 13 декабря, водители смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риге при предъявлении действительного свидетельства о регистрации транспортного средства.

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Решение принято в связи с прогнозами метеорологов о предстоящей метели, чтобы снизить интенсивность движения во время или после сильного снегопада, облегчив тем самым работу дорожно-эксплуатационной техники, сообщает пресс-служба Рижской думы.

В понедельник и вторник действительным документом для вождения в общественном транспорте Риги будет считаться свидетельство о регистрации легкового транспортного средства или технический паспорт, которые необходимо предъявлять только при контроле. В думе подчеркивают, что техпаспорт водителю транспортного средства показывать не нужно.

Данной опцией в течение двух дней (12-13 декабря) сможет воспользоваться любой совершеннолетний водитель, при этом ему не обязательно иметь при себе водительское удостоверение. Регистрационное удостоверение подтвердит, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится в движении, что является целью самоуправления.

Дальнейшая реализация "снежных билетов" решается в зависимости от метеорологических прогнозов. Власти города призывают рижан следить за информацией в социальных сетях Рижской думы, на сайте riga.lv и в СМИ.

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