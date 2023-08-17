12 учителей в Лиепае потеряли работу из-за недостаточного владения латышским языком

В Лиепае 8 педагогов школ нацменьшинств написали заявления об увольнении после того, как не прошли проверку на знание госязыка. Еще четверо были уволены из-за недостаточного владения латышским, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Курземское телевидение.

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В Лиепайской 3-й основной школе четыре педагога не прошли проверку на знание госязыка и написали заявления об увольнении. Еще двое отстранены, а один прошел проверку со второго раз. "Мы принимаем на работу новых педагогов, новых коллег, у которых знания госязыка намного лучше, но вакансии все еще есть", — заявила директор учебного заведения Галина Скоробогатова.

В Лиепайской 7-й средней школе работу прекратили четыре педагога — не только из-за недостаточного знания госязыка, но и из-за пенсионного возраста и других обстоятельств. По словам директора школы Павла Юра, нехватки учителей пока нет, все вакансии заполнены. "Какие бы проверки ни проводились, если учитель стоит перед детьми, и его задача — учить, готовить к экзаменам, давать качественное образование. Без латышского языка это невозможно", — подчеркнул Юр.

Лиепайское управление по образованию предоставляет учителям курсы госязыка, а также поддержку по методическому планированию. Сложности возникли из-за нехватки учителей по природоведению в четвертых и седьмых классах нацменьшинств. Управление сообщает, что в общем в школах нацменьшинств сейчас восемь свободных вакансий педагогов.

Согласно принятому в сентябре 2022 года решению Сейма, в течение трех лет, до 2025/26 учебного года, все школы в Латвии должны перейти на преподавание только на латышском языке.