13-й Сейм не успеет принять закон о переименовании улиц, получивших названия в советские времена и в ходе русификации

Закон о смене названий улиц, получивших свое имена во время существования коммунистического режима и в ходе русификации, 13-й Сейм принять уже не успеет. Об этом сообщил глава Комиссии Сейма по образованию, культуре и наук Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), пишет агентство LETA.

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13-му Сейму предстоит собраться еще только на одно рабочее заседание, за время которого в срочном порядке не удастся утвердить закон в обоих чтениях, поскольку нужно провести еще дискуссию по различным аспектам регулирования, признал Ашераденс.

Последнее заседание 13-го Сейма состоится 27 октября, однако оно будет торжественным, и законы депутаты утверждать не будут. Поэтому, вероятно, закон о смене названий улиц парламент этого созыва принять уже не успеет.

Напомним, что закон планирует ввести запрет на использование таких названий, которые прославляют комммунизм, тоталитарные режимы, власть и идеологию СССР или же связаны с соответствующими событиями, понятиями или лицами. В частности, речь шла и о переименовании в Риге улиц, носящих имена советского академика Мстислава Келдыша, а также писателя Валентина Пикуля.

На заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представитель Юридического бюро парламента Лилита Вилсоне указала на то, что в закон нужно включать ясные, понятные всем, критерии переименования улиц. В том числе, эти критерии должны быть ясны местным самоуправлениям.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что закон о переименовании улиц, призванный "освободить публичное пространство от прославления тоталитарного режима и русификации", должен принять еще 13-й Сейм.

Что характерно, в среду, 12 октября, в Юридической комиссии Сейма было сорвано из-за отсутствия кворума рассмотрение во втором чтении законопроекта об укреплении статуса латышского языка как единственного государственного и фактически вводящего жесткие ограничения на использование русского языка в публичном пространстве. Законопроект в комиссии продолжат рассматривать на следующей неделе, но фактически — как и в случае с законопроектом о переименовании улиц — времени на принятие решения еще 13-м Сеймом остается немного.