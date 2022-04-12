14 мая и 3 июня в Риге пройдут единые экзамены для гимназий и средних школ

На 14 мая 2022 года запланированы единые вступительные экзамены в рижские городские государственные гимназии и средние школы на 2022/2023 учебный год, а 3 июня пройдут вступительные экзамены в 10-й класс.

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Вступительные экзамены по математике в 7-е классы рижских гимназий запланированы на 14 мая (в 10.00), дополнительно — для тех, кто болеет Covid-19 или является контактным лицом — экзамены пройдут 28 мая (в 10.00).

Продолжительность вступительных экзаменов — до трех часов, не считая перемены. Кроме того, Рижская государственная Немецкая гимназия в этот же день организует вступительный экзамен по иностранному языку, так как реализует программы основного образования с более высокими результатами как по немецкому, так и по английскому языку.

В свою очередь, вступительные экзамены в 10-й класс рижских государственных гимназий и средних школ пройдут в один день — 3 июня (в 10.00), дополнительно — для тех, кто болен Сovid-19 или является контактным лицом — 14 июня (в 10.00)

Регистрация на вступительные экзамены будет проходить в электронном формате путем заполнения регистрационной формы на сайте Iksd.riga.lv. Регистрация начинается за две недели до вступительных экзаменов.