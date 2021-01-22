14 получателей второй дозы вакцины BioNTech/Pfizer пожаловались на легкие побочные эффекты

На 20 января Государственное агентство лекарств получило 14 сообщений о возможных побочных эффектах вакцины от Covid-19 производства BioNTech/Pfizer. Это 0,6% от всех людей, получивших вторую дозу вакцины, так как всего вторую дозу получили 2 126 человек.

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Агентство отмечает, что такие побочные эффекты, как боль и опухлость в месте укола, усталость, повышенная температура и боль в мышцах после получения второй дозы вакцины встречаются чаще, чем после первой дозы.

На 20 января прививку от Covid-19 получили 16 278 человек, а общее число прививок составило 18 404. За весь период вакцинации Государственное агентство лекарств получило 60 сообщений о побочных эффектах, в том числе 5 сообщений о вакцине Moderna и 55 сообщений о вакцине BioNTech/Pfizer.

В основном сообщения описывали уже известные побочные эффекты, указанные в инструкциях вакцин. Например, боль в месте укола, покраснение, опухлость, чувствительность лимфатических узлов, усталость, повышенная температура тела, лихорадка, головная боль, тошнота, боль в суставах и мышцах, чувствительность кожи, раздраженное горло и ощущение затекания. Такие реакции наблюдаются и при использовании других вакцин. Все реакции были легкими и прошли за несколько дней.

Как уже сообщалось, в ЕС на данный момент разрешено использовать две вакцины от Covid-19 - Moderna и BioNTech/Pfizer. Обе вакцины требуют двух доз для полной защиты и имеют очень высокие показатели эффективности - более 90%. Все сообщения о побочных эффектах отслеживаются контролирующими органам.