14 сотрудников Видземской больницы находятся на строгом карантине из-за коронавируса

В настоящее время 14 сотрудников Видземской больницы в Валмиере находятся на строгом карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции Covid-19, сообщила агентству LETA специалист учреждения по связям с общественностью Бенита Брила.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Больница отмечает, что ее приемное отделение оказывает помощь в среднем 50 пациентам каждый день. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), которые были даны в связи с чрезвычайной ситуацией, все пациенты в этом отделении проходят тесты на Covid-19 — как те, кто госпитализирован, так и те, кто продолжает получать амбулаторное лечение после консультации с медиками.

Пациентов с малейшим подозрением на Covid-19 после сдачи анализов помещают в изолятор приемного отделения или в палату обсервации. Только после получения ответа пациентов помещают в стационар.

Как уже сообщалось, вспышка заболевания коронавирусом Covid-19 была диагностирована в Видземской больнице в первой половине апреля. Заражение было выявлено у пяти работников и одного пациента. Все они были помещены на карантин. В среду, 29 апреля, из больницы выписали первых трех пациентов, переболеших новым коронавирусом.

Как проинформировал председатель правления больницы Угис Мусков, в медучреждении частично закрылось одно из терапевтических отделений, тветственные лица провели усиленную дезинфекцию всей больницы.

В целях безопасности передачи пациентам от близких больница принимает исключительно в прозрачной упаковке и с товарами первой необходимости (предметы гигиены, очки, лекарства, продукты питания в неоткрытых водонепроницаемых упаковках, которые можно дезинфицировать).