1400 гостей, 50 тысяч евро и закуски без ГМО: как пройдет банкет в честь инаугурации Ринкевича

8 июля в Рижском президентском дворце пройдет инаугурация новоизбранного президента Латвии Эдгара Ринкевича. Перед торжественной церемонией канцелярия президента объявила о закупке услуг общественного питания на сумму около 50 тысяч евро и примерно 1400 гостей. Соответствующий документ доступен в Электронной системе закупок.

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На инаугурации Ринкевича планируется подавать три вида напитков — красное вино, белое вино и сок в подходящих для них бокалах. Также предусмотрены сервированные соленые закуски и десерты.

Согласно закупке, у гостей Ринкевича будет следующий выбор: два вида вегетарианских закусок, три вида рыбных закусок, три вида мясных закусок удобного размера или размером примерно три на четыре сантиметра. На десерт — либо мини-кекс, либо мини-"корзинка".

Особые требования предусматривают, что подаваемые закуски не должны быть рассыпчатыми, иметь очень сильный аромат и специфический вкус.

Примечательно, что рекомендуется использовать только продукты, выращенные и произведенные в Латвии. Не менее 20% продуктов также должны соответствовать требованиям национального стандарта качества пищевых продуктов.

Победителю закупки также запрещено использовать генетически модифицированные продукты.

Также ожидается, что закуски будут подаваться на фарфоровой или стеклянной посуде.

"Посуда должна быть в хорошем состоянии, чистой, без зазубрин и трещин. Скатерти, тканевые салфетки – хорошо выглаженные, без пятен", — уточняется в закупке.

Все закуски должны быть приготовлены в день подачи, указано в документе. Победитель конкурса также должен предоставить своих официантов, которым надлежит белая одежда, умение общаться по-английски и в целом иметь опыт.

Банкет Ринкевича запланирован на 8 июля в Рижском замке с 16:00 до 21:00. Число приглашенных гостей оценивается примерно в 1400 человек.

Примечательно, что инаугурация Эгила Левитса четыре года назад прошла скромнее — стоимость стола тогда составила 26 тысяч евро при около 800 гостях.