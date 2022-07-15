15 и 16 июля после фестиваля Pozitivus будут организованы дополнительные рейсы троллейбусов с Луцавсалы

Rīgas satiksme информирует о том, что при сотрудничестве с организаторами фестиваля Positivus" 15 и 16 июля будут организованы дополнительные рейсы троллейбусов в центр города.

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Дополнительные рейсы троллейбусов с Луцавсалы будут организованы в соответствии пассажиропотоком приблизительно до 02.00 в ночь с 15 на 16 июля и после завершения фестиваля, в ночь с 16 на 17 июля.

Rīgas satiksme призывает использовать информационный телефон 20361862 или писать на электронную почту info@rigassatiksme.lv. Tакже с предприятием можно связаться на сайте www.rigassatiksme.lv в разделе "Свяжитесь с нами", где каждый каждый может оставить свою заявку в электронном виде.