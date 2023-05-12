15 мая в Латвии официально открывается купальный сезон
Foto: AFI

В понедельник, 15 мая в Латвии официально открывается купальный сезон. Инспекция здравоохранения взяла первые пробы воды во всех официальных местах для купания. Всего в списке 59 мест, в этом году добавилось новое — пляж на Даугаве в Салапилсе.

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Результаты проверки показали, что качество воды соответствует всем требованиям, микробиологическое загрязнение не констатировано.

Несмотря на то что сохраняется теплая и солнечная погода, инспекция призывает выждать, пока вода прогреется, по крайней мере, до +16 -+18 градусов.

Проверки качества воды будут проводиться каждый месяц до окончания купального сезона 15 сентября. Если анализ образцов воды выявит загрязнение, будут введены ограничения — рекомендации или запрет на купание, соответствующая информация будет размещена на информационном стенде на конкретном пляже.

За результатами мониторинга качества воды можно следить на портале Инспекции здравоохранения по ссылке.

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