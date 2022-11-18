18 ноября: как в праздники работают почта, магазины и госучреждения

В пятницу, 18 ноября в Латвии праздничный день и официальный выходной, и многие магазины и учреждения закрыты или работают по сокращенному графику. Портал Delfi собрал информацию о главных изменениях и напоминает проверить время работы, если куда-то собираетесь.

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Центральный рынок

18 ноября немного изменится время работы павильонов и филиалов Центрального рынка:

Открытая территория рынка — 7:00 — 17:00;

Мясной павильон — 7:00 — 17:00;

Рыбный, молочный и гастрономический павильоны — 7:30 — 17:00;

Центральный рынок в Торговом доме на Спикеру, 2 и Пуполу, 5 — 9:00 –17:00.



Крестьянский рынок на улице Гайзиня, Спикеру и Пуполу:



C 00:00 до 24:00 для торговых мест со складом;

С 17:00 до 7:00 для торговых мест в транспорте.

Ночной рынок цветов:



C 19:00 до 7:00.

Латгальский рынок:



8:00 –16:00.

Видземский рынок:



7:00 — 17:00.

IKEA

18 ноября IKEA работает по сокращенному графику:

Магазин — с 10:00 до 18:00;

Ресторан — с 10:00 до 17:30.

Domina Shopping

Большинство магазинов торгового центра будут работать с 10:00 до 19:00, то есть на два часа меньше;

Maxima XXX будет открыта с 9:00 до 21:00;

Центр развлечений Apollo Skypark с 11:00 līdz 21:00.

Больше информации на сайте.

Origo

18 ноября торговый центр работает с 10:00 до 20:00;

Гипермаркет Rimi — с 7:00 до 24:00.

Почта

18 ноября у Latvijas Pasts выходной, но некоторые филиалы в торговых центрах Риги, Марупе, Даугавпилса, Лиепаи и Елгавы будут работать. Время работы можно найти здесь.

Клиенты, которые в праздничные дни должны получить пособие или пенсию от Государственного агентства социального страхования (VSAA) по месту жительства через Latvijas Pasts, получат их раньше, 15-17 ноября.

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP)

18 ноября все филиалы закрыты.

CSDD

18 ноября у CSDD выходной;

19 ноября — станции техосмотра, для которых суббота является рабочим днем, работают по субботнему графику работы;

20 ноября — по графику воскресного дня работают станции техосмотра в Риге, на улице Антенас.

Служба госдоходов (VID)



18 ноября круглосуточные пункты таможенного контроля службы госдоходов будут работать без изменений. Будут доступны следующие круглосуточные пункты:

В Риге: MKP в Рижском аэропорту, Рижском свободном порту и в MKP Импорта;

В Латгале: Тереховский, Гребневский, Виентулю, Силенес, Патерниеку, Зилупский, Карсавский, Индрас, Резекненский II пункты, а также пункт Даугавпилсской товарной станции;

В Курземе: MKP Лиепайского порта и Вентспилсского порта.



С 18 ноября по 20 ноября будут закрыты пункты Шкиротава, Валмиерски и Елгавский MKP, а также клиентский сервис в аэропорту на Буллю, 74, Rīgā.

Более подробная информация о пунктах таможенного контроля Латвийской Республики размещена на сайте VID в разделе "Muita/Noderīgi/Muitas kontroles un robežkontroles punkti".

Консультативная телефонная линия VID

Очное обслуживание клиентов в Службе государственных доходов происходит по предварительной записи по телефону 67120005. В государственные праздники стоит учитывать изменения в часах работы Консультативной линии VID (67120000) и Телефонной линии службы поддержки Украины (67120012)

18 — 20 ноября телефонные линии VID не работают;

21 ноября телефонные линии работают с 8:15 до 17:00.

Все услуги VID можно получить в электронном виде в Системе электронного декларирования VID. Более подробная информация об обслуживании клиентов VID доступна на сайте VID в разделе "Контакты".

Региональные автобусы



Во время государственных праздников с 18 по 20 ноября изменится расписание почти 450 региональных автобусов.

Пятница 18 ноября — выходной, поэтому в этот день автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.

Автотранспортная дирекция призывает жителей проверять время отправления конкретного автобуса перед каждой поездкой. Это можно сделать на сайте дирекции в разделе Kustības saraksti или на портале 1188.