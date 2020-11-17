18 ноября над городами Латвии пролетят самолеты НВС и союзников
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Завтра, 18 ноября, по случаю 102-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, над Ригой и крупнейшими городами Латвии пролетят самолеты Национальных вооруженных сил (НВС), союзников по НАТО и Государственной пограничной охраны (ГПО), сообщили в отделе прессы Минобороны.

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При благоприятных погодных условиях в 12.00 над Даугавой в Риге пролетят два вертолета НВС "Ми-17" и два самолета "Ан-2", два пограничных вертолета ГПО Agusta 109E Power и два вертолета Agusta Bell 119. Также в полете будут участвовать два немецких и два итальянских истребителя Eurofighter и американский заправщик КС-135, а турецкий истребитель F-16 пролетит вдоль побережья Рижского залива в направлении Юрмалы.

После перелета над Ригой два немецких истребителя Eurofighter пролетят над Цесисом и Валмиерой, итальянские — над Даугавпилсом, а американский КС-135 — над Елгавой, Лиепаей и Вентспилсом.

На дамбе AB 18 ноября в 12.00 будут произведены торжественные залпы в честь годовщины провозглашения государства, а у Вантового моста на Даугаве размещены военные корабли.

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LETA

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LETA

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Ми-17 18 ноября F-1 Вентспилс Даугавпилс НАТО Цесис
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