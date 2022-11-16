18 ноября проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным

18 ноября, в День провозглашения Латвийской Республики, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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Билеты за проезд в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях 18 ноября регистрировать не нужно.

В пятницу общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Во время проведения праздничных мероприятий возможны кратковременные задержки транспорта.

Муниципальные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, в пятницу будут бесплатными, за исключением подземной парковки на улице Кр. Валдемара, 5а возле Дома конгрессов.