20% латвийцев все еще не установили датчики дыма
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Установка датчиков дыма в Латвии обязательна уже почти три года. Тем не менее, в каждой пятой рижской квартире или доме датчиков до сих пор нет, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

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Как рассказала радиостанции представитель компании FN Serviss, специалист по вопросам пожарной безопасности Наталья Соколова, в соседних государствах, где дымовые датчики обязательны и общество более ответственное, статистика гораздо лучше.

"Когда мы спим, наш нюх отключается и мы не чувствуем запаха. Единственная функция организма, которая не отключается во время сна - это слух, поэтому в случае беды датчик мы услышим. Даже самый дешевый дымовой датчик, установленный правильно, увеличивает шанс выжить”.

По словам специалиста, люди чаще задыхаются от дыма, чем сгорают в пожаре.

"Каждый из нас несет ответственность за свою жизнь, и чем больше позитивных примеров будет, тем быстрее улучшится ситуация. [...] Грустно, что в каждой пятой квартире нет датчика. Но в четырех из пяти она есть — это уже хорошо, нам только осталось придумать, как поменять мышление оставшимся 20% ", — подытожила специалист.

С начала года в стране произошли 3945 пожаров. В них погибли 46 человек.

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