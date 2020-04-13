2000 евро за отказ от самоизоляции: в Латвии впервые выписан максимальный штраф

Госполиция впервые применила максимальное наказание за нарушение требования к самоизоляции: 31-летний мужчина был оштрафован на 2000 евро. Об этом сообщает пресс-служба Госполиции.

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10 апреля сотрудники полиции проводили проверку по месту жительства мужчины 1989 года рождения, у которого ранее был диагностирован Covid-19. Выяснилось, что он нарушил режим самоизоляции, покинул жилище и уехал на машине. В связи со злостным нарушением требований режима самоизоляции мужчина был оштрафован на максимально допустимую сумму — 2000 евро.

Это уже не первый крупный штраф в связи с требованиями чрезвычайной ситуации. 8 апреля компания из четырех человек в Алуксне не соблюдала требование соблюдать физическую дистанцию. Трое мужчин были оштрафованы каждый на 150 евро, четвертый — на 1000 евро. Он ранее был неоднократно предупрежден в связи с аналогичными нарушениями и заявлял сотрудникам полиции, что не будет соблюдать правила.

Ранее уже сообщалось, что Кодекс административных нарушений предполагает, что наказание за нарушение требований чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19 предполагает денежный штраф от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро — для юридических лиц.