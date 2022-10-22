22 000 жителей Латвии внесли себя в "черный список" казино. Но общество не считает игроманию большой проблемой

Жители с игорной зависимостью могут включить себя в реестр самоотверженных, но еще большая проблема зависимости в Латвии — алкоголизм — так считают 51% респондентов, которые приняли участие в опросе о зависимостях от SKDS. Далее следуют наркотики (так считают 13% опрошенных), только потом — азартные игры (11% опрошенных), а также курение (10%) и компьютерные игры (6%). Еще 9% респондентов отметили, что затрудняются ответить.

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Опрос общественного мнения о зависимостях в Латвии проходил в конце августа 2022 года, и сегодня его результаты представили во время дискуссии о расширении реестра самоотверженных лиц.

С 2020 года в Латвии работает полноценный реестр самоотверженных в который с момента запуска себя внесли более 35 тысяч человек, в том числе более 22 тысяч человек, на которых возложен запрет участвовать в азартных играх.

Дискуссия прошла в рамках неделе Безопасных игр, которую по всей Европе проводит Европейская ассоциация азартных игр и ставок , в Латвии ее проводило Латвийское общество интерактивных игр (LIAB). Дискуссия — часть кампании "Узнай зависимость! Исключи себя из азартных игр", в рамках которой LIAB рассказывает о возможностях Регистра самоотверженности и об ответственной игре.

Реестр самоотверженных лиц — самый эффективный способ предотвратить риски зависимости. Члены LIAB активно выступают за то, чтобы такой реестр был введен в Латвии, заявил представитель общества в Латвии Каспарс Разна.

При этом, по его словам, азартные игры — это вид развлечения, которым пользуется относительно небольшая часть населения, и большинство людей никогда не играли в азартные игры ни онлайн, ни в залах. В связи с этим риск этой зависимости намного ниже, чем, например, у алкоголя, который доступен всем, кто старше 18 лет, независимо от того, есть ли у человека проблемы с алкогольной зависимостью или нет. К сожалению, в этой сфере нет инструмента, который мог бы исключить алкоголиков из оборота алкоголя",— сказал Разна.

В то же время нельзя отрицать, что риск игровой зависимости существует, поэтому одной из причин создания LIAB стала профилактика зависимости и внедрение в индустрию принципов и инструментов ответственной игры.

Члены LIAB регулярно обновляют и совершенствуют кодекс ответственности отрасли.

"В интересах индустрии нельзя допускать к игре тех, у кого есть предрасположенность к зависимости. Поэтому мы также регулярно повторяем информационные кампании, рассказывая о возможностях реестра самоотверженных", — подытожил представитель LIAB.

На вопрос об участии в азартных играх 76% респондентов ответили, что за последние три года ни разу не играли в азартные игры на деньги, 14% участников играли в азартные игры в интернете, а 10% — в физических игровых залах или участвовали в лотереях.

Опрос проводился в период с 24 по 28 февраля 2022 года, в нем приняли участие 1005 респондентов из Латвии.