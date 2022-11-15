23 человека получили гражданство Латвии: среди них украинцы и белорусы

Во вторник, 15 ноября, Кабинет министров поддержал заявки 23 человек, в том числе россиян и украинцев, на гражданство Латвии путем натурализации.

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Среди 23 претендентов на латвийское гражданство 86% — русские, 4% — украинцы, 4% — белорусы, а также литовцы, поляки и представители других национальностей.

У 18% претендентов — основной уровень образования, у 31% — средний, а у 54% — высший уровень образования.

В ближайшие дни новые граждане получат по почте сообщение от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), которое будет содержать информацию о вступлении в гражданство Латвии и о возможностях оформить новый паспорт гражданина Латвии.

Вместе с приемом в латвийское гражданство изменяется правовой статус лица, поэтому прежний паспорт негражданина больше не действителен — его нельзя использовать ни внутри страны, ни для выезда за границу.

С 1995 года гражданами Латвии путем натурализации стали 148 777 человек.