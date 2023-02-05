24 февраля перед посольством России в Риге состоится пикет

24 февраля, в годовщину начала войны России против Украины, у российского посольства в Риге пройдет пикет в поддержку Украины.

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В поданной в Рижскую думу заявке указано, что в пикете, который начнется в 17:30, примут участие 19 человек, однако в социальных сетях распространяется призыв к людям собраться 24 февраля перед посольством России, чтобы осудить преступную войну и геноцид против Украины.

С момента вторжения России в Украину перед зданием российского посольства регулярно проводятся акции протеста.