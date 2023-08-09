2500-3000 евро на семью: Добельское самоуправление хочет от государства финансовых гарантий

Самоуправление Добельского края хотело бы получить от государства финансовые гарантии на устранение ущерба, причиненного ураганом в понедельник, заявил председатель думы Добельского края Ивар Горскис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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Он сообщил, что первые работы по устранению ущерба завершены — объекты общественной инфраструктуры и дома людей освобождены от упавших деревьев, закрыты пленками прохудившиеся крыши и разбитые окна, однако, поскольку дождь и ветер продолжаются, такое решение не очень устойчивое и эффективное.

Горскис отметил, что в этой кризисной ситуации действия правительства по оказанию помощи пострадавшим от стихийного бедствия должны быть быстрыми и решительными, без проволочек.

Мэр заявил, что муниципалитету сейчас нужны финансовые гарантии от государства, чтобы самоуправление могло оказывать помощь жителям в восстановлении поврежденного имущества.

Сегодня в 12 часов Горскис и руководители других самоуправлений, пострадавших от урагана, обсудят в Министерстве финансов предоставление финансовой помощи.

На вопрос, каким может быть объем помощи для жителей края, чье имущество пострадало в результате стихии, Горскис ответил, что максимальная сумма может составлять 2500-3000 евро на домохозяйство.