26 марта Латвия переходит на летнее время — стрелки часов переводят на час вперед

В этом году переход на летнее в Латвии состоится 26 марта в 03:00 (в ночь с субботы на воскресенье). Часы переведут на один час вперед.

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Поскольку на уровне Европейского Союза еще не достигнуто общее видение новых условий, касающихся смены времени два раза в год, по-прежнему действует ранее утвержденный порядок — с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября в Латвии действует летнее время. В этом году летнее время будет действовать до 29 октября.

Переход на летнее время и обратно в Латвии определяется постановлением Кабинета Министров № 1010 от 26 октября 2010 года "О переходе на летнее время". В правилах указано, что переход на летнее время в Латвии происходит в следующем порядке: в последнее воскресенье марта в 03:00 часы переводят на один час вперед, а в последнее воскресенье октября в 04:00 — на один час назад.

Летнее время впервые было введено в Латвии в 1981 году. Дополнительная информация о переходе на летнее время и обратно размещена на сайте Минэкономики.

