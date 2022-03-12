271 гражданину Украины выданы визы с правом на трудоустройство в Латвии

С начала войны на Украине дающие право на трудоустройство в Латвии гуманитарные визы выданы 271 гражданину Украины, сообщили в МВД.

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С начала войны шесть граждан Украины подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.

На сегодня в Государственную пожарно-спасательную службу за помощью по обеспечению крова обратились 1810 украинцев.

Количество прибывших в Латвию украинцев превышает указанное, так как многие останавливаются у родных, друзей или знакомых или обращаются напрямую в самоуправления.

Граждане Украины, имеющие биометрический паспорт, выданный украинскими властями, и не планирующие работать, могут легально въехать и находиться на территории Латвии до 90 дней без обращения в государственные или муниципальные органы.

Как сообщалось, самоуправления Латвии в настоящее время могут разместить 6593 человек, а обеспечить едой - 5020 человек, однако возможности мест для размещения в кризисных ситуациях резко сокращаются. В связи с этим требуется решение правительства о выплате компенсации за предоставленное проживание и питание для самоуправлений. Правительство может принять это решение уже на следующей неделе.