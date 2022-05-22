28 мая "Русский союз Латвии" проведет шествие от Парка победы к памятнику Свободы

Протестуя против действий правящих партий в связи со сносом советских памятников в Латвии, 28 мая партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) проведет в Риге шествие от Парка победы к памятнику Свободы.

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О шествии протеста на странице РСЛ в Facebook сообщил сопредседатель партии Мирослав Митрофанов.

Шествие "Русского союза Латвии" запланировано от Парка победы в Пардаугаве к памятнику Свободы. Во время прогулки планируется использовать звукоусиливающее устройство. Во время прогулки не будет необходимости в ограничении движения, так как его планируется организовать на тротуарах.

Организаторы мероприятия указали, что в шествии примут участие до 350 человек. Цель мероприятия РСЛ – выразить протест "против действий правящих в Латвии партий, уничтожающих памятники, запрещающих использование традиций и родного языка национальных меньшинств в образовании".

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, подана заявка на проведение марша в субботу, 28 мая, с 12:00 до 15:00. В Рижской думе пояснили, что в настоящее время заявление РСЛ находится на рассмотрении, проводятся консультации с правоохранительными органами.

20 мая в Риге прошел марш "За избавление от советского наследия", где, по оценкам Госполиции, собралось около 5000 человек. Мероприятие прошло спокойно. По окончании шествия участники собрались в Саду сакуры в Парке победы, где были исполнены песни и произнесены речи.