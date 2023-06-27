"3-4 раза в день и порезанный забор". Кто помогает нелегалам попасть из Беларуси в Латвию

Почти два года в Латвии на границе с Беларусью действует режим чрезвычайной ситуации. Впервые объявленный в августе 2021 года, она затем неоднократно продлевался из-за активных попыток пересечь государственную границу нашей страны. Только в этом году было более 4000 попыток незаконно перейти границу, сообщает программа "Домская площадь" на Латвийском радио 4.

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В районе Силене пограничники показывают металлический забор высотой четыре метра с колючей проволокой наверху. Начальник Службы иммиграционного и пограничного контроля Даугавпилсского управления Погранохраны Вадим Грицков отмечает, что для нелегальных иммигрантов конструкция не преграда.

"Забор портят, даже вырезают какие-то его части и попадают в Латвию. Уже было 34 случая порчи забора, когда его даже в эксплуатацию еще не сдали. На 100% он не останавливает никого", — признает Грицков.

Инфраструктура вдоль границы, включая забор, дороги, следовую полосу еще строятся. Но даже, если сейчас удастся перейти границу, впереди нелегалов ждут несколько километров соснового леса.

"Спрятаться можно, поэтому большую роль здесь играют служебные собаки. Большинство иммигрантов идет с телефонами, используя данные GPS. В них забиты точки, которые им передал организатор. Эти же координаты получает потенциальный перевозчик, чтобы встретиться в одном месте и ехать дальше", — рассказывает Грицков.

Одна группа из десяти человек может 3-4 раза за сутки попытаться пересечь границу. А в переброску иммигрантов вовлечены и государственные институции соседней страны.

"Не можем говорить, что это точно происходит при поддержке погранохраны Беларуси, но точно есть помощь от какой-то правоохранительной институции, так как к границе подходят в гражданской одежде, надевают маски, чтобы их нельзя было бы идентифицировать — это люди, которые приводят нелегалов. Они часто попадают в поле зрение камер, помогают вырезать забор, или подходят туда, где забора нет, показывают рукой направление и уходят назад”, — отмечает представитель погранохраны.

К осени этого года из 173 километров забора вдоль границы с Беларусью планируется построить еще 86 км. К 19 июня построено уже 63,7 километра забора.

Большинство нелегалов, задержанных на границе с Беларусью, попадают в Центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе. Это заведение закрытого типа, как для ищущих убежища, так и задержанных иностранцев. Двухэтажное здание разделено на 4 жилых блока. Также есть медицинский блок, тренажерный зал, библиотека, площадка для прогулок и помещение для молитв. В блоках можно разместить 84 человека, сейчас центр почти заполнен.

Тем не менее, признает пограничник, забор выполняют функцию поддержки. В момент пересечения нарушение фиксирует видеокамера, а затем пограничники ловят их в лесу.

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"Человек здесь может находиться от нескольких дней до нескольких месяцев. В среднем срок составляет до месяца. Или больше нет оснований для задержания или человек получает решение о присвоении статуса. В этих случаях освобождают. Также покидают центр, когда соглашаются на добровольную высылку или же в принудительном порядке", — рассказывает начальник центра Юрий Иванов.

Летом 2021 года количество попыток пересечь государственную границу со стороны Беларуси резко увеличилось. С 10 августа 2021 года пограничники задержали около 4000 тысяч человек. В 2022 году было больше 5000 попыток. За последние полгода зафиксировано уже более 4000 случаев.

Пока нет никаких тенденций, чтобы утверждать, что давление на границу снижается. Беларусь продолжает использовать методы гибридной войны, чтобы дестабилизировать ситуацию на границе со странами ЕС.