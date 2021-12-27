31 декабря и 1 января: как работают крупные торговые центры в Риге

В последний день этого года, 31 декабря, крупные торговые центры будут работать по сокращенному графику, а с 1 января они будут в основном закрыты, сообщает агентство LETA.

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31 декабря торговый центр Origo будет открыт с 10.00 до 20.00, а гипермаркет Rimi в этом торговом центре — с 7.00 до 21.00. В воскресенье, 1 января, Origo будет закрыт, а гипермаркет Rimi в этом торговом центре будет работать с 11.00 до 23.00.

Пункт вакцинации VCA poliklīnika в Origo будет закрыт с 31 декабря по 2 января. В другие дни пункт вакцинации будет открыт с 9.00 до 19.00, посещение возможно по предварительной заявке на manavakcina.lv.

Торговые центры Alfa и Akropole будут открыты 31 декабря с 10 до 20 часов, а 1 января оба торговых центра будут закрыты.

Гипермаркет Rimi в Alfa будет работать 31 декабря с 8 до 21 часов, а 1 января — с 11 до 22 часов.

31 декабря Maxima XXX в Akropole будет работать с 8.00 до 21.00, а 1 января — с 10.00 до 22.00.

В последний день уходящего года торговые центры Spice и Spice Home ждут посетитилей с 10 до 20 часов 31 декабря, 1 января оба торговых центра будут закрыты. В то же время гипермаркет Rimi в Spice будет работать в последний день этого года с 8.00 до 21.00, в первый день 2022 года — с 11.00 до 22.00.

Большинство магазинов Galerija Centrs 31 декабря будут работать с 10.00 до 18.00, отдельные торговцы и точки общепита — дольше. Магазин Rimi в этом торговом центре будет открыт с 8.00 до 21.00.

1 января все торговые места и места оказания услуг Galerija Centrs будут закрыты, кроме Rimi, который будет работать с 11.00 до 22.00.

Пункт вакцинации в Galerija Centrs также будет закрыт 31 декабря и 1 января.

В последний день года большинство магазинов торгового центра Galleria Riga будут открыты с 10.00 до 18.00, некоторые магазины и поставщики услуг будут работать на час дольше, некоторые, напротив, закроются раньше. 31 декабря магазин Rimi будет работать с 7.30 до 21.00. В первый день нового года, 1 января, большинство магазинов Galleria Riga будут закрыты, но отдельные заведения общественного питания, а также Rimi ждут клиентов с 11.00 до 23.00.

31 декабря универмаг Stockmann будет работать с 9 до 20 часов. А 1 января этот торговый ценр будет закрыт.

В последний день 2021 года магазины торгового центра Domina будут открыты с 10.00 до 19.00, а гипермаркет Maxima XXX — с 8.00 до 20.00. В субботу, 1 января, этот торговый центр работать не будет.

Уже сообщалось, что во вторник, 21 декабря, правительство приняло решение, что торговые центра вновь могут работать по выходным и праздничным дням.