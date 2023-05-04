4 мая — прохладно и преимущественно без осадков. Ночью — заморозки
Foto: F64

В День восстановления независимости Латвии осадки ожидаются только в отдельных частях страны — в основном на юге страны, в других местах погода будет сухой, прогнозируют синоптики.

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Ожидается переменная облачность, солнечно будет на побережье Видземе и на севере Курземе.

При слабом или умеренном ветре северного направления температура воздуха повысится до +6..+11 градусов. Уже поздним вечером местами начнутся заморозки, которые продержатся до утра пятницы, но самой холодной будет ночь на субботу

В день праздника в Риге ожидается солнечная погода, утром возможны небольшие осадки. При холодном северном ветре температура воздуха поднимется только до +8 градусов.

Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление повысилось до 1026-1028 гектопаскалей над уровнем моря.

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