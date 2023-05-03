4 мая рижский общественный транспорт будет бесплатным, а некоторые магазины будут закрыты

4 мая общественный транспорт в Риге будет курсировать по расписанию выходного дня и бесплатно, а в торговых центрах могут не работать (или работать неполный день) некоторые магазины. Портал Delfi изучил, что сообщают о своём праздничном расписании рижские торговые центры, Rīgas satiksme, CSDD и почта.

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Как будут работать крупные торговые центры?



Торговые центры Akropole, Akropole Alfa, Domina, Spice, Olimpia, Galerija centrs, Sky&More, Dole об изменениях в работе в праздничные дни не сообщили. Однако стоит учитывать, что отдельные магазины в торговых центрах могли принять своё решение о праздничном расписании. Например, Vitamins.lv 4 мая будет закрыт в торговых центрах Alfa, Olimpia и Galerija Centrs, а тренажёрный зал My Fitness в торговых центрах Domina, Sāga, Rīga Plaza, Alfa, Galleria Riga, Sky&More будет работать по измененному графику.

Rīga Plaza предупреждает, что будет закрыто отделение Swedbank, а тренажёрный зал My Fitness будет работать с 9:00 до 21:00.

Galleria Riga сообщает, что без изменений будут работать все магазины и услуги, кроме: MyFitness (с 9:00 до 21:00), Clean Control (с 10:00 до 20:00), FuturaClinic (закрыто 4 и 5 мая), SEB банк (закрыт 4 и 5 мая).

Торговый центр Sāga 4 мая будет работать с 10:00 до 21:00. Тренажёрный зал My Fitness будет работать с 9:00 до 16:00, магазин Rimi с 8:00 до 22:00, строительный магазин Būvniecības ABC с 8:00 до 19:00, спортивный магазин Decathlon с 10:00 до 21:00.

В торговом центре Mols будут изменения в работе многих магазинов. Гипермаркет Rimi будет работать с 9:00 до 22:00, YUSK с 11:00 до 19:00, Mēness aptieka с 10:00 до 19:00, Drogas с 10:00 до 21:00, кондитерская Sala – с 11:00 до 18:00, Greem Clean Pro, Gourmet Vinothek, Fissman, Bioteka, Alan Deko и Rito 4 мая закрыты.

IKEA будет работать без изменений, но шведский ресторан в торговом центре будет работать с 10:00 до 20:00.

Торговый центр Origo сообщил, что будет работать без изменений, с 10:00 до 21:00, а время работы отдельных магазинов может меняться. Будет закрыт медицинский центр Origo.

Павильоны Центрального рынка 4 мая будут работать с 7:30 до 17:00, остальное торговое пространство - с 7:00 до 17:00.

Что с транспортом и парковкой?

Rīgas satiksme предупреждает, что 4 мая общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня и бесплатно, а все центры обслуживания клиентов будут закрыты. Муниципальные стоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 4 мая можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной стоянки возле дома Конгрессов на улице Кришьяня Валдемара, 5а.

Как будет работать CSDD?

4 мая будут закрыты все станции техосмотра. 5 и 6 мая будут работать только те станции техосмотра, которые обычно работают по субботам, у остальных будет выходной. 7 мая, в воскресенье, будет работать только станция на улице Антенас, 2.

Как будет работать почта?

4 и 5 мая будут работать только отдельные почтовые отделения в торговых центрах. Время работы конкретных отделений можно посмотреть на сайте Latvijas pasts. Для отправки посылок и их получения в выходные дни можно будет использовать пакоматы.