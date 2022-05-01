41% латвийцев будут носить маски в транспорте и после отмены этого требования

Ношение масок в общественном транспорте – одно из требований, которое осталось в силе после 1 апреля этого года, когда в Латвии было отменено большинство ограничений, связанных с Covid-19.

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Согласно соцопросу, некоторые жители Латвии продолжат носить маски в общественном транспорте даже после отмены этого ограничения. На вопрос, будут ли они продолжать носить маски в общественном транспорте (городских автобусах, междугородних автобусах и поездах) даже после отмены этого требования, 41% ответил утвердительно или скорее утвердительно (19% – да, 22% – скорее да), 31% сказал, что не планирует этого делать (17% – нет, 14% – скорее нет), 22% не пользуются общественным транспортом ежедневно, а еще 6% не дали конкретного ответа. Об этом свидетельствуют данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS.

Если сравнить данные в зависимости от пола респондентов, то женщины чаще отвечали, что продолжат носить маски в общественном транспорте после отмены этого ограничения: так ответили 47% женщин (21% – да, 26% – скорее да) по сравнению с 36% (18% – да, 18% – скорее да) мужчин. При этом 26% женщин (12% – нет, 14% – скорее нет) и 36% мужчин (22% – нет, 14% – скорее нет) не планируют этого делать, 20% женщин и 24% мужчин не пользуются общественным транспортом ежедневно, а еще 7% женщин и 4% мужчин не смогли дать конкретный ответ.

Сравнение результатов опроса в зависимости от языка, на котором респонденты говорят в семье, показало, что русскоязычные чаще отвечали, что продолжат носить маски в транспорте даже после отмены этого ограничения: так ответили 50% (31% – да, 19% – скорее да), по сравнению с 41% (18% – да, 23% – скорее да) латышей. Между тем, 37% русскоговорящих (19% – нет, 18% – скорее нет) и 30% латышей (16% – нет, 14% – скорее нет) не планируют этого делать, для 12% латышей и 23% русскоговорящих этот вопрос неактуален, а еще 2% русскоговорящих и 6% латышей не смогли дать конкретного ответа.

Анализ полученных данных в зависимости от возраста респондентов позволяет сделать вывод о том, что люди старшего возраста продолжат носить маски в общественном транспорте и после отмены этого правила: в возрастной группе 55-74 лет этот показатель составляет 47% (22% – да, 25% – скорее да), затем следует возрастная группа 18-24 лет с 45% (24% – да, 21% – скорее да) и возрастная группа 25-34 лет (19% – да, 23% – скорее да). В то же время в других возрастных группах этот показатель колеблется от 37% до 39%.

Опрос был проведен в сотрудничестве с проводящей исследования в интернете компанией GEMIUS. Было опрошено 1859 респондентов.