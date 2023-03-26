43 школам латышской диаспоры за рубежом из госбюджета выделено 104 тысячи евро

В этом году из государственного бюджета Латвии выделено 104 580 евро 43 школам латышской диаспоры в Европе и соседних регионах. Об этом сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Европейской ассоциации латышей (ELA) Кристине Тярве.

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В настоящее время завершился тендер ELA и Агентства латышского языка (LVA) на финансовую поддержку школ европейской диаспоры в 2023 году. Финансирование получили 43 школы из 20 стран. Общая сумма финансирования, которую получат латышские школы в диаспоре для обеспечения своей деятельности, составляет 104 580 евро. Финансирование осуществляется LVA из бюджетной программы "Государственная языковая политика и управление" Министерства образования и науки.

Всего за финансированием обратились 43 латышские школы, действующие в Европе или соседнем регионе за пределами Латвии. Они запросили финансирование в размере 142 334 евро, что на 36% больше доступного финансирования.

Оценив формальное и содержательное соответствие заявок, комиссия, состоящая из представителей ELA и LVA, одобрила финансирование 43 школ из 20 стран — в Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Греции, Грузии, Эстонии, Италии, Ирландии, Исландии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Польши, Финляндии, Испании, Швейцарии, Германии и Швеции.

Всего в зарубежных школах латышской диаспоры, получившие финансовую поддержку в 2023 году, обучается 1283 ребенка.

64% от общего объема финансирования направляется на аренду и страхование помещений, 20% — на учебно-методические средства, материально-техническое обеспечение, подписку на учебные расходы и площадки, а также на приобретение канцтоваров, 10% — на покрытие командировочных расходов учителей, 5% — на прочие расходы.

По сравнению с предыдущими годами значительно увеличилась для школ диаспоры сумма арендной платы. В результате большая часть финансирования используется для обеспечения школьных помещений, что сокращает финансирование процесса обучения. Чтобы уложиться в имеющийся бюджет, тендерная комиссия должна была принять решение об отклонении менее важных заявок на финансирование.

В частности, в этом году не будут финансироваться административная деятельность школ, выезды учеников на природу, а софинансирование теперь недоступно для дистанционных уроков.

ELA — зарегистрированная в Латвии ассоциация, объединяющая организации диаспоры в Европе и соседних регионах с целью укрепления их взаимного сотрудничества и связей с Латвией. Это единственная представительная организация диаспоры в Латвии, которая образует двусторонний мост между Латвией и примерно 350 000 латышей, проживающих за пределами Латвии в Европе. ELA существует 70 лет и является членом Всемирной ассоциации свободных латышей.