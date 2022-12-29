44% латвийцев сталкивались с дискриминацией по этнической принадлежности

С каким-либо видом дискриминации сталкивались 40% жителей Латвии, больше половины из них сталкивались с дискриминацией по возрасту, чуть меньше половины — по национальности, свидетельствуют данные опроса, проведенного Министерством благосостояния.

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Чаще всего латвийцев дискриминируют по возрасту — когда человек считается для чего-то слишком молодым или слишком старым. С такой дискриминацией сталкивались 51% опрошенных. 46% опрошенных сказали, что сталкивались с дискриминацией ромов (цыган), а вообще дискриминация по этнической принадлежности оказалась третьей по частности — ее отметили 44%.

По словам представителя Минблага Эгила Зариньша, высокий уровень дискриминации можно трактовать по-разному. Возможно, распространенность дискриминации действительно выросла — а возможно, выросла способность людей ее распознавать. А может быть, люди стали чувствовать себя более безопасно, чтобы открыто говорить о том, что столкнулись с дискриминацией.