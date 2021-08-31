45% жителей Латвии получили хотя бы одну дозу вакцины. Привиты около 50% латвийцев старше 60 лет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Согласно данным Министерства здравоохранения, на 30 августа этого года 39,9% жителей Латвии полностью завершили курс вакцинации, еще 5,1% жителям сделана хотя бы одна из двух необходимых инъекций.

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Охват вакцинации работников системы здравоохранения превышает 80%. Перед 1 сентября вакцинацию завершили примерно 65% работников учреждений образования (еще примерно 7% сделают это в ближайшее время, получив вторую дозу вакцины). Привиты полностью примерно 65-66% работников системы социального ухода, еще около 10% соцработников — предстоит вторая прививка.

Среди самых пожилых жителей стране — старше 70 лет — доля вакцинированных постепенно приближается к 50% (45% завершили курс вакцинации, остальные ждут вторую прививку). Среди тех, кто находится в возрастной группе 60-69 лет, 50% завершили процесс вакцинации, еще 4-5% ждут второй укол.

Более 40% жителей с хроническими заболеваниями завершили вакцинацию. Еще примерно 15% "хроников" предстоит вторая инъекция.

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