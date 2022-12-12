55 тысяч в день: Ziedot.lv о том, как в 2022 году жертвовали на благотворительность латвийцы

В 2022 году жители и предприятия Латвии пожертвовали через Ziedot.lv на благотворительность 19 миллионов евро. В среднем это примерно 55 тысяч евро в день, которые помогают людям, попавшим в беду.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

15 миллионов евро пожертвовали на помощь Украине

Как их потратили?

8 миллионов были направлены на помощь вооруженным силам Украины — единицам территориальной охраны, армии и полиции. На пожертвования купили дроны, квадроциклы, джипы, рации, устройства ночного видения, бронежилеты и шлемы, еда, топливо и произведенные в Латвии генераторы.

3,5 миллиона евро потрачено на 100 грузов гуманитарной помощи украинцам — это хлеб, консервы, макароны, орехи, каши быстрого приготовления, средства личной гигиены и хозяйственные товары, а также генераторы и большие термосы для готовки еды.

В сотрудничестве с посольством Латвии в Украине помощь пострадавшим в войне жителям направили во все регионы Украины.

1,8 миллиона евро ушло на медицинские принадлежности и лекарства для больниц и армии Украины: жгуты, медицинские наборы, рецептурные и безрецептурные лекарства, средства по уходу за ранами, специальные хирургические нити, критическое оборудование для неонатальных и хирургических отделений, машины скорой помощи и другое.

1,7 миллиона евро ушло на поддержку украинских жителей в Латвии: оплата лечения и зубных врачей, покупка лекарств и продуктов, теплые обеды, компьютеры для школьников, масляные радиаторы и другие практичные вещи.

Передача помощи организована в сотрудничестве с министерствами обороны и иностранных дел Латвии, посольством Латвии в Украине и при поддержке Почетных граждан Латвии в Украине, посольством Украины в Латвии, а также украинскими благотворительными организациями.

4 миллиона евро пожертвованы на помощь жителям Латвии

На что они потрачены?

1,6 миллиона евро ушли на медицинскую помощь для взрослых. Это оплата некомпенсируемых онкологических операций и лекарства, обследования, лечение и другие операции, а также технические вспомогательные средства, очки, адаптация жилья для людей с особыми потребностями и стоматология для людей с расстройствами психического характера.

0,3 миллиона ушло на социальную помощь — это покупка дров, бытовой техники и продуктов питания, помощь в чрезвычайных ситуациях.

1 миллион направлен на лечение и реабилитацию детей. Пожертвования позволили оплатить реабилитацию детей с двигательными нарушениями, ABA-терапию для детей с расстройствами аутичного спектра, лечение детей с серьезными и редкими заболеваниями за границей.

1,1 миллион направлен на поддержку местных негосударственных организаций. Пожертвования от Latvenergo и Latvijas valsts meži помогли приютам для животных и другим общественно важным инициативам по всей Латвии.

Ziedot.lv работает уже 19 лет, до сих пор все пожертвованные средства направляются на благотворительность — без комиссии.