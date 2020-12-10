5500 евро за услуги, которые не предоставили. Рижанин выиграл суд против Rīgas namu pārvaldnieks

Рижанин Андрей Лаубертс выиграл суд против столичного муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), которое требовало с него долг в размере 5564,25 евро. RNP считает, что такая сумма вместе с процентами "набежала" за период с 1 декабря 2007 года по 1 апреля 2016 года, пишет газета Latvijas avīze.

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Судиться Лаубертс начал потому, что в счетах от RNP были указаны услуги, предоставление которых не было согласовано с жильцами дома и которых они в действительности никогда и не получали. Он отказался оплачивать эту графу расходов. Принципиальный спор с муниципальным управлением начался еще в 1996 году (тогда — домуправление "Земгале") и лишь в 2016-м дело дошло до суда.

В августе 2017 года суд Добельского района встал на сторону Rīgas namu pārvaldnieks, но уменьшил требуемую с Андрея сумму до 4264 евро. Мужчина оспорил решение, в результате чего пересмотр дела Земгальским окружным судом в октябре этого года привел к уменьшению суммы долга до 670 евро. Когда Андрей сумел доказать, что увеличение коммунальных платежей, которое было якобы связано с ремонтными работами, которые на самом деле не проводились, представители RNP оспаривать неблагоприятное для них решение суда не стали.

На запрос от Latvijas avīze в RNP с просьбой пояснить, как предприятие могло насчитать долг в размере пяти с половиной тысяч евро, который в итоге уменьшился до нескольких сотен, объяснений не последовало. Что же касается находящегося в посредственном состоянии здания на ул. Лиелирбес, 6, где живет Андрей, и несоответствия этого состояния деньгам, уплаченным жильцами за его содержание, в Rīgas namu pārvaldnieks пояснили, что этот дом больше не обслуживается предприятием, поэтому судить о его техническом состоянии не представляется возможным.