57 врачей онкологического центра обратились к премьеру с открытым письмом против реорганизации ЛОЦ

57 врачей Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) направили открытое письмо против реорганизации ЛОЦ премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру здравоохранения Лиге Меньгелсоне, правлению Рижской Восточной больницы и неправительственным организациям, сообщила в пятницу программа Латвийского телевидения "Панорама".

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Коллектив врачей ЛОЦ выступает против планируемой реорганизации учреждения, которая, по их мнению, негативно скажется на пациентах.

Как отмечает "Панорама", принятое 2 января правлением Восточной больницы решение о реорганизации ЛОЦ, предусматривающее структурные изменения в клиники онкохирургии, "подлило масла" в продолжающийся конфликт между врачами онкоцентра и правлением больницы.

"Мы не понимаем, почему необходимо разрушать то, что фактически функционирует лучше всего? Мы ожидаем реакции не только от правления больницы, но и от Минздрава и Кабинета министров. Я считаю, что эта проблема — проблема уже не только самой больницы", — заявил "Панораме" руководитель клиники онкохирургии Арманд Сивиньш.

Врачи ЛОЦ недовольны оплатой труда, отношением руководства к ним, планами дальнейшего развития центра и другими вопросами, но обратиться к властям с открытым письмом их побудило решение правления больницы, согласно которому отделение хирургии головы и шеи, два специалиста которого в конце года ушли с работы, будет подчиняться медицинскому директору, а не клинике онкохирургии под руководством Сивиньша, как это было до сих пор.

Открытое письмо поддержали представители различных специальностей, включая хирургов, онкологов и радиологов. К середине пятницы его подписали 57 специалистов ЛОЦ. По словам врачей, это больше половины коллектива, и речь идет уже не об одном отделении, а о всем центре.

Как сообщалось ранее, более 20 врачей ЛОЦ предупредили руководство больницы о возможном коллективном увольнении. Два врача ушли с работы в ЛОЦ в конце прошлого года после того, как не смогли достичь соглашения с руководством больницы. Коллеги выразили им поддержку и высказали свои требования к руководству. Врачи считают, что их труд не ценится, а в ЛОЦ не хватает современного оборудования.