590 новых случаев Covid-19 в сутки. Таков прогноз на конец сентября

Массовое тестирование школьников перед 1 сентября ожидаемо показало рост заболеваемости среди детей 7-14 лет. Всего среди всех жителей страны на прошлой неделе было выявлено на 38% больше случаев Covid-19, чем на позапрошлой. При такой динамике роста заболеваемости к 30 сентября в сутки может обнаруживаться 590 случаев.

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Это следует из доклада о развитии эпидемиологической ситуации в стране, который представил правительству министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

Всего на прошлой неделе было произведено 149 942 теста, из которых 68% — 102 816 тестов — приходятся на скрининг, массово проводящийся в школах перед началом учебного года. Всего констатировано 1274 случая заболевания Covid-19. Из этих случаев 1 173 — за пределами массового тестирования школьников. Таким образом в школах на прошлой неделе обнаружен 101 случай заболевания.

На минувшей неделе диагноз Covid-19 был подтвержден лабораторно у 1077 непривитых жителей (85% от всех обнаруженных случаев) и у 197 привитых (15%). Министр здравоохранения еще раз подчеркнул, что вакцинированные жители, заболев, попадают в больницы в 31 раз реже, чем те, кто не получил прививки.

Перед началом учебного года Павлютс озвучил данные о заболеваемости детей до 14 лет. В период с 19 июля по 29 августа наблюдается рост заболеваемости среди детей школьного возраста. В возрастной группе от 10 до 14 лет — 143 случая на 100 тысяч детей, в группе 7-9 лет — 112,9 случаев. Но при этом важно все же учитывать, что рост этих показателей связан с массовым тестированием в школах, отметил Даниэль Павлютс.

В возрастных группах 5-6 лет и до 4 лет показатели заболеваемости значительно ниже (39,4 и 28,3 случая на 100 тысяч детей соответственно).

За весь 2021-й год с диагнозом Covid-19 были госпитализированы 195 детей и подростков школьного возраста — от 7 до 19 лет.

На 30 августа семидневный кумулятивный показатель с учетом школьного тестирования составил 117,7 случаев заболевания на 100 тысяч жителей, без учета школьного тестирования — 111,9.

На прошлой неделе резко возросло количество госпитализаций. В среднем в сутки в больницы с диагнозом Covid-19 попадают уже 19 человек (+132% по сравнению с позапрошлой неделей). В стационарах ежедневно находятся в среднем 111 человек (+55%). Из них в тяжелом состоянии — в среднем 21 человек (сегодня 22). Сейчас в больницах лечатся 159 пациентов.

Заболеваемость растет во всех возрастных группах — особенно в последние три недели. По итогам двухмесячного периода — с 27 июня по 29 августа — в возрастных группах от 15 до 49 лет и до 14 лет — заболеваемость составляла 83,2 случая на 100 тысяч жителей. В возрастной группе 50-64 года — 51,1 случай, в группе 65+ — 38,1.

Уменьшается количество ввезенных из других стран случаев Covid-19. На позапрошлой неделе удельный вес "импортированных" случаев составлял 6,4%. Более половины таких случаев за последние шесть недель приходится на шесть стран: Турцию, Россию, Великобританию, Испанию, Грузию, а также Ирак. В случае с Ираком, речь идет о мигрантах, которые незаконно пытаются попасть в Латвию из Беларусь. Доля "иракских" случаев среди всех ввезенных — 7,5%.

Прогноз на ближайший месяц — не оптимистичен. Эксперты считают, что к концу сентября в сутки будет выявляться примерно 590 новых случаев Covid-19. Число госпитализаций в сутки достигнет к концу сентября 47, а в стационарах будут находиться в среднем 465 пациентов ежедневно.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс подчеркнул, что осенью главным индикатором тяжести ситуации с Covid-19 станет именно количество госпитализаций.