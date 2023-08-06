6 августа стал самым жарким днем нынешнего лета и за последний год в Латвии

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 6 августа, в 16:00 температура воздуха в стране колебалась от +21,2 градуса в Колке до +32,5 градуса в Стальгене.

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Максимально высокая температура воздуха в Латвии 6 августа была зафиксирована в Стальгене - плюс 32,5 градуса по Цельсию. На втором месте - Бауска, где столбик термометра поднялся до +32,3 градуса. А в Рижском аэропорту этот показатель достиг +32 градусов.

Таким образом, 6 августа стало самым жарким днем ​​в Латвии в этом летнем сезоне и за последний год. Предыдущая самая высокая температура воздуха, зафиксированная этим летом на национальных станциях наблюдения, составила +32,1 градуса (16 июля в Добеле).

При этом 6 августа воздух в Латвии не только жаркий, но и влажный - точка росы местами в Курземе достигает +24 градусов. Точка росы – это температура, при которой относительная влажность воздуха составляет 100%, поясняют синоптики.

Жару смягчает умеренный юго-восточный ветер, порывы которого достигакют 8-14 метров в секунду.

Кстати, 6 августа до 16:00 не было побито ни одного исторического рекорда тепла. Самая высокая температура воздуха в Латвии, зарегистрированная 6 августа, составляла +33,9 градуса (в 2015 году в Бауске).

В ночь на 7 августа температура воздуха в Латвии не опустится ниже +19...+24 градусов. Предстоящая ночь может стать самой теплой за всю историю латвийских метеорологических наблюдений.

В понедельник, 7 августа, во многих местах пройдут дожди, также ожидается сильная гроза. Местами возможны не только ливни, но и град, бури. Наибольший риск разгула стихии прогнозируется днем ​​и вечером в центральной и восточной частях страны.