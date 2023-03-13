600 тыс. евро выделено на хранение вакцин от Covid-19

За 600 тысяч евро планируется обеспечить хранение имеющихся и поставляемых вакцин от Covid-19, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

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По результатам открытого конкурса о хранении фактически доставленных вакцин от Covid-19 был заключен договор между НСЗ, Центром профилактики и контроля заболеваний и Magnum Medical, который предусматривает, что коммерсант до 31 декабря 2024 года обеспечивает хранение имеющихся и поставляемых, кроме Pfizer, вакцин от Covid-19 в соответствии с требованиями, установленными производителем. Кроме того, предприятие хранит карточки фактов вакцинации, комплектует вакцины и передает их поставщику логистических услуг.

Максимальная сумма договора на этот период составляет 600 000 евро. Фактическое финансирование будет зависеть от количества вакцин на хранении.

В НСЗ пояснили, что в процессе хранения вакцин от Covid-19 очень важно обеспечить требования производителя, например, вакцины Moderna и Johnson & Johnson хранятся при температуре от -25 до -15 градусов.