63% латвийцев не считают, что нынешний Сейм лучше предыдущего. Это худший показатель с 1999 года
Foto: Saeimas administrācija

В мае 2022 года только 18% латвийцев согласились, что нынешний Сейм в целом работает лучше предыдущего. 63% респондентов не согласились с этим утверждением — это самый критичный показатель за всю историю опроса. При этом тех, кто считает что нынешний Сейм хуже — всегда больше, чем тех, кто считает наоборот — с 1999 года, когда статистическая компания SKDS впервые провела такой опрос.

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В мае 2018 года, до пандемии и до выборов в 13-й Сейм, 48% респондентов считали, что 12-й Сейм, не работает лучше предыдущего, 11-го Сейма. При этом 15% респондентов считали, что нынешний Сейм все-таки лучше.

С 2019-года, когда к работе приступил 13-й Сейм, по 2022 год, когда Латвия прожила уже два года пандемии и столкнулась с новым кризисом — войной в соседней Украине, число респондентов, которые не считают, что нынешний Сейм лучше предыдущего, выросло с 50% до 63% жителей.

Самая большая удовлетворенность работой нового Сейма в Латвии наблюдалась в 2003 году — тогда 35% респондентов ответили, что нынешний Сейм работает лучше предыдущего, а 37% респондентов с этим утверждением не согласились.


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