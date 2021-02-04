64 км велодорожек, метробусы до Дрейлини и единый билет: Рига запросит у ЕС 150 млн евро на транспортную реформу

Рижское самоуправление намерено подать заявку на получение 150 миллионов евро из фонда ЕС по восстановлению европейской экономики и устойчивого развития (RRF — Recovery and Resilience Facility) для проведения "реформы общественного транспорта в ареале Рижской метрополии", сообщили Delfi в столичной думе.

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В частности, на эти деньги планируется провести линию метробуса до рижского района Дрейлини, оборудовать 64 километра новых велодорожек в Рижском регионе, закупить низкопольные трамваи и электробусы, а также создать так называемые пункты мобильности возле шести железнодорожных станций.

Пункты мобильности, согласно замыслу Рижской думы, расположатся в Даудери, Зиемельблазме, Шкиротаве, Земитани, Болдерае и Саркандаугаве. Как пояснил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис, они обеспечат удобный и безопасный доступ к вокзальным станциям — троллейбусы и трамваи и электроавтобусы будут доставлять желающих прямо к помещениям.

Метробусы (скоростные автобусы) станут еще одним новшеством для Риги. Планируется, что они будут курсировать по ул. Дзелзавас в направлении Дрейлини. "Это позволит существенно улучшить вместительность и скорость доступного жителям Пурвциемса и Межциемса общественного транспорта, обеспечив соединение этой окраины с центром города", — пояснили в Рижской думе.

Около 40 млн евро из фонда ЕС уйдет на проведение велодорожек в окрестностях Риги, а еще 35 млн — на создание целой велоинфраструктуры, в которую войдут велодороги Рига-Улброка, Рига-Кекава, Рига-Бабите-Пиньки, Рига-Царникава и Рига-Марупе.

24 млн евро планируется вложить в закупку экологически нейтрального общественного транспорта — электробусов. Также в Риге к концу 2023 года будет введен единый билет на общественнный транспорт.