7 ноября в ресторане B Bārs был больной коронавирусом: посетителей просят следить за своим здоровьем

Больной коронавирусом человек 7 ноября с 21:30 до 24:00 находился в ресторане B Bārs на Домской площади, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Тех, кто находился там в это время, просят тщательно следить за своим здоровьем. В случае обнаружения симптомов инфекционных заболеваний дыхательных путей они должны связаться с семейным врачом.

В самоизоляцию отправлены четыре работника ресторана, которые работали в этот вечер. Симптомов у них не наблюдается.

С начала режима чрезвычайной ситуации ресторан работает навынос. 7 ноября там проходило последнее мероприятие перед введением строгих ограничений The last one before lockdown.