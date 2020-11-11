7 ноября в ресторане B Bārs был больной коронавирусом: посетителей просят следить за своим здоровьем
Foto: `mnm.all / cc`

Больной коронавирусом человек 7 ноября с 21:30 до 24:00 находился в ресторане B Bārs на Домской площади, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Тех, кто находился там в это время, просят тщательно следить за своим здоровьем. В случае обнаружения симптомов инфекционных заболеваний дыхательных путей они должны связаться с семейным врачом.

В самоизоляцию отправлены четыре работника ресторана, которые работали в этот вечер. Симптомов у них не наблюдается.

С начала режима чрезвычайной ситуации ресторан работает навынос. 7 ноября там проходило последнее мероприятие перед введением строгих ограничений The last one before lockdown.

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