71% латвийцев каждый день употребляют лекарственные травы

Каждый день 71% жителей Латвии используют лекарственные травы. В основном мяту (23% опрошенных), ромашку (10% опрошенных) и липу (7% опрошенных). Для большинства (44% респондентов) лекарственные травы — гарантия хорошего самочувствия. Столько же респондентов используют травы в случае болезни, а треть опрошенных — для профилактики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для 15% респондентов без лекарственных трав немыслимы банные ритуалы, а 6% жителей использует травы для всех вышеупомянутых случаев.

Для улучшения здоровья лекарственные травы принимают 86% женщин и половина мужчин. Более 71% жителе регионов используют травы — это чаще, чем рижане (59% жителей).

В семьях, где говорят по-латышски, лекарственные травы используют 78% респондентов, среди русскоговорящих показатель ниже — травы повседневно использует половина респондентов.

На любовь к лекарственным травам почти не влияет уровень образования или сфера работы.

Большинство респондентов, живущих в регионах, собирают лекарственные травы сами (51% — 65%). Рижане собирают травы сами реже — так делают около 30% рижан. В целом две трети жителей лекарственные травы покупают. Более половины жителей — в аптеках, 24% — в продуктовых магазинах, 16% — на рынках и 16% — напрямую тех, кто собирает или выращивает травы.

В списке покупаемых трав — 76 видов лекарственных растений, но самые распространенные — мята, ромашка и липа.

Судя по данным опроса, чаще всего знания о лекарственных травах передаются в семье, так ответили 71% респондентов.

Опрос проводила компания Latvijas fakti летом 2020 года, в нем участвовал 1031 респондент.