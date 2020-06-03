"72 часа": Министерство обороны опубликовало инструкцию по выживанию при чрезвычайной ситуации

Министерство обороны Латвии выпустило информационный буклет о том, как жителям страны действовать в случае катастрофы, пандемии, военных действий и других чрезвычайных ситуаций. Основная цель рекомендаций — продержаться 72 часа, в течение которых оперативные службы и вооруженные силы должны восстановить критически важную инфраструктуру и организовать оказание помощи.

Авторы буклета исходят из предположения, что в случае чрезвычайной ситуации население страны может оказаться без электричества и связи, а магазины, бензоколонки и банкоматы могут прекратить работу. В таких условиях вступает в силу международно признанный принцип "72 часа" — это период, в течение которого человек должен быть в состоянии самостоятельно позаботиться о своем выживании.

Над рекомендациями работали специалисты Министерства обороны, Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи, Госполиции, Погранохнаны и других оперативных служб. Буклет "Kак действовать в случае кризисной ситуации" доступен на трех языках — латышском, русском и английском.

В первую очередь, как отмечается в буклете, при чрезвычайной ситуации следует соблюдать следующие 4 пункта: 1) сохранять спокойствие, 2) получить достоверную информацию о случившемся, 3) выполнять распоряжения оперативных служб, 4) помогать своим близким.

"Включи радио, телевизор, отслеживай информацию в соцсетях и на сайтах служб. Обратись в ближайшее государственное или муниципальное учреждение для получения информации", — наставляют рядового жителя специалисты.

Также в буклете имеется памятка, разъясняющая, какие вещи следует иметь в "тревожном чемоданчике", чтобы в случае ЧС иметь под рукой все самое необходимое для выживания. Памятку можно вырезать и хранить, например, на холодильнике. Напротив каждого перечисленного предмета в памятке стоит место для галочки — это позволит не забыть ничего из перечисленного в рекомендациях.

Если же ответственные службы объявили об эвакуации, памятка рекомендует внимательно прослушать оповещение от властей, запомнить пункт назначения или место сбора. Покидая дом, с собой нужно взять, помимо всего прочего, удостоверение личности или паспорт. Если есть возможность, перед эвакуацией следует отключить газ, электричество и

воду в своем доме, закрыть окна и запереть за собой двери.

Если завтра война

Особое внимание в буклете уделено угрозе военного вторжения. Этот раздел начинается с заверений, что Латвия в любом случае будет защищена, и любая информация о сдаче или несопротивлении является фальшивой.

"Вместе с союзниками по НАТО мы будем защищать каждого из вас! Даже если военные действия временно приведут к потере контроля над частью территории, мы будем продолжать защищать страну, оказывая сопротивление, пока не будет восстановлена государственная независимость", — говорится в памятке.

Также перечислены обязанности жителей Латвии в случае военного конфликта:

защищать государственную независимость, свободу и демократический строй страны (гражданам следует считаться с тем, что их могут призвать на военную службу);

выполнять распоряжения ответственных служб. Например, участвовать в спасательных работах, если будет приказано, или передать представителям властей свои "материально-технические средства", если государство сочтет их необходимыми для обороны.

продолжать соблюдать законы

В конце буклета приведен краткий тест, позволяющий понять, насколько человек готов к чрезывайной ситуации. В частности, следует отметить, знаете ли вы где находятся предметы, необходимые для выживания, которые предстоит сложить в сумку, имеется ли дома запас продуктов и воды на 72 часа, знает ли семья план действий в случае кризиса и способны ли дети распознать обмундирование военнослужащих, пограничников, пожарных и полицейских, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью.