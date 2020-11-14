7500 евро: депутаты одобрили увеличение зарплаты и представительских расходов президента Латвии
Foto: LETA

Сегодня бюджетно-финансовая комиссия Сейма одобрила увеличение финансирования Государственной канцелярии в следующем году, что, в частности, предусматривает увеличение средств на зарплату президента и представительские расходы.

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В законопроекте о государственном бюджете на следующий год изначально было предусмотрено, что расходы на вознаграждение президента государства не будут превышать 5 960 евро в месяц, а представительские расходы в месяц не будут превышать 1192 евро.

В свою очередь, комиссия решила увеличить указанные суммы, позволив месячной заработной плате президента не превышать 6260 евро, а на представительские расходы — 1252 евро.

Депутат Дана Рейзниеце-Озола подчеркнула, что изначально обрадовалась тому, что не было предусмотрено увеличения финансирования на эти цели.

"Сейчас все же наступило время недостатка смелости, солидарности и эмпатии, когда президент в кризисных обстоятельствах хочет себе большую зарплату и больше репрезентационных расходов , — сказала политик.

Большинство депутатов комиссии поддержали указанное предложение, его еще должен одобрить Сейм.

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