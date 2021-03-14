800 дел на следователя: полиция жалуется на катастрофическую нехватку кадров
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В криминальной полиции не хватает 21% работников. Еще 10 лет назад не хватало всего 7%, но люди уходят. Нагрузка распределяется между оставшимися, и иногда на одного следователя приходится 800 дел, пишет Re:Baltica.

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Криминальная полиция занимается расследованием преступлений и поимкой преступников. Всего в Криминальной полиции Латвии вакантно 415 мест. Хуже всего ситуация в Риге и Рижском районе — не хватает 32% работников, вакантно 287 мест.

Тяжелее всего работать в Латгальском участке: не хватает 50% следователей, и на каждого приходится в среднем 801 уголовный процесс. В северном участке тоже не хватает 50% следователей, но там немного меньше нагрузка — на каждого приходится в среднем 574 уголовных процесса. На третьем месте Брасский участок — там не хватает 43% работников, и каждому достается 566 дел. В Земгальском участке не хватает 42% работников, но каждому достается в среднем по 618 уголовных процессов, а в Курземском участке, где не хватает 41% работников, нагрузка приближается к Латгальскому — 746 дел на каждого следователя.

Журналисты поговорили со следователем Яной Булиней из Тейкского участка. Ей относительно повезло — у нее всего 400 дел. Тем не менее, она признает, что не знает досконально каждый свой уголовный процесс, и приходится перечитывать дело, чтобы вспомнить, когда это необходимо. Сделать все в рабочее время она не успевает, приходится работать в свободное — и все равно иногда приходится просить прокурора продлить сроки, потому что иначе успеть невозможно.

"Если у меня 600 дел, качество расследования не может быть высоким", — рассуждает заместитель начальника Управления Криминальной полиции Рейнис Знотиньш. По его словам, получая очередной процесс, следователь думает не "а что я могу здесь сделать", а "ну вот, уже следующий идет". Первая мысль — "могу ли я отказать, могу ли я закончить это дело". "Разве это то, чего ждет общество? Конечно, нет", — сетует Знотиньш.

Мелкие дела вроде краж по приоритетности ниже убийств, поэтому расследуются в последнюю очередь.

По словам генерального прокурора Юриса Стуканса, один из показателей качество расследований — это то, сколько уголовных процессов из начатых в конкретном году завершено. Хорошим может считаться показатель 60%. В 2016 году, например, было завершено 33% дел, в 2019 году — 36%. Причем большая часть уголовных процессов прекращается не потому, что найден виновный, а потому, что истек срок давности. Из закрытых в 2019 году дел 54% были именно такие.

Причина нехватки кадров — это небольшие зарплаты (хотя следователи получают больше рядовых полицейских, в среднем 1300 евро в месяц на руки), отсутствие ремонта в кабинетах, неэластичный график работы и то, что очень сложно взять больничный — по словам работников, им угрожают за это увольнением.

Начальник Госполиции Арманд Рукс считает, что отчасти проблему поможет решить введение должности помощников, которую будут делать техническую работу — сканировать документы, отсылать дела, писать сопроводительные записки.

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