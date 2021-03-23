8000 латвийцев с хроническими заболеваниями получили приглашения на вакцинацию

Около 8000 жителей с хроническими заболеваниями во вторник получили электронные письма с информацией о возможности получить вакцину.

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Поскольку информацию об их хронических заболеваниях можно проверить в регистре пациентов с диабетом, онкологией и другими хроническими болезнями, направление на вакцинацию им получать не нужно.

Доказано, что для людей с хроническими заболеваниями вакцинация безопасна и является эффективной возможностью уберечь себя от серьезных последствий для здоровья в связи с Covid-19

Анализ случаев заболевания от Covid-19 доказал, что у людей с хроническими заболеваниями, особенно для пациентов с онкологией, для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, в том числе с гипертонической болезнью, пациентам с сахарным диабетом, с тяжелыми заболеваниями дыхательных путей, болезнями почек, ожирением и иммунодефицитом, высок или очень высок риск получить тяжелые осложнения вызванные заболеванием от Covid-19. В свою очередь вакцинация против Covid-19 предотвращает тяжелое течение болезни и смертельные случаи, вызванные Covid-19.

"При вакцинации против Covid-19 необходимо принимать во внимание такие же принципы, как и в случае применения других вакцин, например против гриппа. В том числе и для людей с иммунодефицитом, например, для людей с ВИЧ, СПИД, пациентов после трансплантации, с аутоиммунными заболеваниями, которые получают медикаменты, воздействующие на иммунную систему. Несомненно, всем им рекомендуются вакцинироваться против Covid-19, хотя врачи просят учитывать, что эти люди после вакцинации могут иметь частичную защиту, поэтому после вакцинации необходимо соблюдать меры предосторожности. Однако вакцинация для этих людей дает значительную дополнительную безопасность, чем если бы они не вакцинировались", — объяснила профессор Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации (IVP). По ее словам, для людей с аллергическими реакциями на продовольствие, насекомых, пыльцу, у кого аллергический дерматит, ринит и т.п., нет основания не делать прививку, но отправляясь на вакцинацию, человек должен информировать об этом лицо, осуществляющее вакцинацию. Если у человека была аллергия на определенные медикаменты, то и в этом случае нет оснований отменить вакцинацию, но об этом так же необходимо информировать лицо, осуществляющее вакцинацию, чтобы после прививки эти люди чуть дольше наблюдалось на месте вакцинации.

Как отмечают представители Минздрава, прием медикаментов не влияет на вакцинацию от Covid-19. Однако, в отдельных редких случаях, лекарства могут снизить эффективность вакцины. В таких случаях врач порекомендует, как правильно планировать вакцинацию.