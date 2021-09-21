85% госпитализированных и 91% умерших от Covid-19 в августе были непривиты

Из госпитализированных с Covid-19 в августе 85,3% не были привиты. Из умерших не были привиты 90,9%, сообщает LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

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В августе было госпитализировано 177 пациентов с коронавирусом, 151 из них не сделали прививку либо успели привиться только одной дозой. 26 человек были полностью привиты.

В этом месяце скончалось 22 пациента с коронавирусом, 20 из них были не привиты или не завершили курс вакцинации, два человека (один в возрастной группе от 80 до 90 лет, другой от 60 до 70 лет) были полностью привиты, и у них были хронические заболевания.

Всего в августе было выявлено 3774 случая Covid-19, 84% заболевших были не привиты или не завершили вакцинацию, 596 — привиты.

На прошлой неделе было выявлено 3367 новых случая коронавируса, 2738 человек не были привиты или были привиты только одной дозой (это 81% от общего количества), 629 завершили курс вакцинации.

В целом непривитые заболевают в 2,9 раз чаще, чем привитые. Сейчас в Латвии привито чуть менее 43% населения страны.