9 мая в Риге: что можно и что нельзя делать в Парке победы

Хотя Государственная полиция призывает жителей не посещать в воскресенье, 9 мая Парк победы в Риге, будет немало людей, кто захочет прийти к монументу Освободителям. Возлагать цветы индивидуально не запрещено, но толпиться — нельзя: сразу после церемонии нужно будет покинуть территорию. Какие еще требования важно учесть при посещении парка?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Цветы возложить можно, задерживаться у памятника — нельзя



Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией Риги и другими оперативными службами разработала специальный план по обеспечению общественного порядка. Это необходимо, чтобы 9 мая у памятника советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков были соблюдены действующие в стране эпидемиологические ограничения, поясняет Госполиция.

Доступ к памятнику будет частично ограничен, но не закрыт. То есть посетители смогут зайти на территорию и возложить цветы. Индивидуально, не в компании. "Лучше всего придерживаться такого же принципа, как при посещении магазина — по одному. И если есть очередь или толпа — не идти туда", — комментирует ситуацию представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис. Он подтвердил, что сразу после возложения цветов парк нужно будет покинуть.

На территорию Парка победы люди смогут попасть только под контролем. Чтобы избежать скопления людей, полиция будет следить за их передвижением. Для более эффективного наблюдения и чтобы частично разграничить территорию, вокруг монумента установят заграждение.

Foto: LETA

Патрулирование территории началось уже 8 мая.

Никаких концертов и торговли



Учитывая эпидемиологическую ситуацию, сейчас в стране запрещены любые публичные мероприятия. 9 мая — не исключение. Мероприятия у памятника Освободителям в Риге и других местах Латвии не состоятся — не будет ни торговли (в том числе цветами), ни концерта.

По призыву столичной мэрии различные политические силы отозвали пикеты, зарегистрированные 9 мая возле памятника.

Штрафы за толкучку и запрет на символику



Госполиция предупреждает: к месту событий стянуто достаточное количество сотрудников оперативных служб, которые будут наблюдать за соблюдением эпидемиологических требований и правил общественного порядка.

При выявлении нарушений — если граждане проигнорируют рекомендации сотрудников правоохранительных органов — будут возбуждены дела об административных правонарушениях, а размер штрафов может составить от 10 до 2 000 евро для физических лиц и от 140 до 5 000 евро — для юридических.

Foto: LETA

В общественных местах нельзя использовать символику тоталитарных режимов: одежду с изображением флага СССР, республик СССР и нацистской Германии, символику вооруженных сил и правоохранительных органов разных стран, а также элементы такой одежды (значки, нашивки, погоны, галстуки, другие аксессуары), схожую с военной форму и форму репрессивных учреждении.

То есть все, что по внешнему виду четко позволяет идентифицировать указанные вооруженные силы или репрессивные учреждения, в том числе гербы, нацистские свастики, знаки Waffen-SS и советские символы — "пятиконечная звезда", "серп и молот". За это нарушение к физическим лицам могут быть применены предупреждения или штрафы в размере до 350 евро, а к юридическим — до 2 900 евро.

Ограничения на дорогах: выбирайте объездные пути

С 8 по 10 мая на улицах возле Парка победы и в его окрестностях будет ограничено движение автотранспорта, в том числе остановка и стоянка.

В период с 8:00 часов 8 мая по 23:59 часов 9 мая остановка и стоянка транспортных средств, за исключением служебных и дипломатических, запрещена на трех участках вокруг Парка победы:

по обе стороны улицы Бариню — на участке от бульвара Узварас до улицы Э. Смильгя;

по обе стороны бульвара Узварас —на участке от улицы Бариню до улицы О. Вациеша;

по обе стороны улицы О. Вациеша —на участке от бульвара Узварас до улицы Херманя.



В этот же временной отрезок движение автотранспорта, за исключением общественного, оперативного и дипломатического, будет закрыто на следующих участках:



на бульваре Узаварас — на участке от улицы О. Вациеша до улицы Бариню;

на улице О. Вациеша — на участке от улицы Херманя до бульвара Узварас;

на улице О. Вациеша — на участке от бульвара Узварас до бульвара Узварас.



Также 9 мая с 09:00 до 24:00 будет закрыта автобусная и трамвайная остановка Slokas iela в обоих направлениях на бульваре Узварас, а также остановки Slokas iela и Uzvaras bulvāris на улице Слокас.

Foto: Rīgas domes Satiksmes departaments

В случае необходимости Государственная полиция будет дополнительно регулировать, ограничит или закроет движение транспортных средств на других участках вблизи парка. При значительном скоплении людей у памятника Освободителям, полиция может полностью закрыть доступ к нему, сообщил накануне начальник Госполиции Арманд Рукс.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс напомнил также о необходимости соблюдать двухметровую дистанцию и о запрете на собрания.

Водителей призывают быть внимательными, по возможности выбирать другие маршруты и следить за актуальными изменениями в организации движения. В свою очередь Государственная полиция просит жителей не находиться в Парке победы длительно, прислушиваться к указаниям полиции, не подвергать опасности себя и окружающих.