9 мая в Рижском замке пройдет дискуссия о войне в Украине

В понедельник, 9 мая, когда в Латвии отмечается День памяти жертв войны в Украине, в Рижском замке состоится дискуссия об уже оказанной и будущей поддержке Украине, международно-правовой оценке агрессии России против Украины, политических, уголовно-правовых и международно-правовых инструментах восстановления законности и справедливости.

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Как сообщила представитель медиацентра канцелярии президента Эгила Левитса Элина Креса, дискуссия состоится с 12:00 до 13:30.

В канцелярии указали, что страны НАТО и Евросоюза, в том числе Латвия, оказывали и будут оказывать Украине всю возможную поддержку. Международные организации и государства серьезно относятся к совершенным Россией преступлениям - поданы иски в международные суды. Однако Украине по-прежнему будет нужна поддержка как в вопросах защиты от агрессора, так и в стремлении стать членом ЕС и деле восстановления страны после войны.

По этим и другим вопросам в ходе дискуссии "Война в Украине. Восстановление справедливости и международное право. Ответственность России" обменяются мнениями президент Эгилс Левитс, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, присяжный адвокат Юлия Ернева, парламентский секретарь Министерства юстиции Илона Кронберга, судья Общего суда ЕС (2004-2020 гг.) Ингрида Лабуцка, представитель Латвии при международных правозащитных организациях Кристине Лице и генеральный прокурор Юрис Стуканс. Ведущей дискуссии будет руководитель аппарата советников президента Сармите Элерте.

Дискуссия будет транслироваться на сайте канцелярии президента www.president.lv, а также в аккаунтах социальных сетей президента на "YouTube", "Facebook" и "Twitter".